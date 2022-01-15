Нуланд заявила об отсутствии серьезной дискуссии по безопасности между Россией и США

Переговоры по гарантиям безопасности между США и Россией позволили услышать озабоченность друг друга, но серьезная дискуссия еще не началась, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

«Мы не начинали тот тип переговоров, который мы должны были бы для попытки достигнуть соглашений. В особенности, если они (Россия – прим. ВЗГЛЯД) хотят, чтобы эти соглашения были юридически обязывающими. Поэтому нам понадобится больше времени», – цитирует Нуланд ТАСС.

Также она добавила, что США намерены продолжить диалог с Россией и работают над письменными ответами по гарантиям безопасности, передает РИА «Новости».

«Мы считаем, что это нужно делать на основе взаимности, а именно – они выразят свои обиды, но у нас тоже есть свои опасения», – сказала Нуланд в интервью газете Financial Times.

Дверь дипломатического решения со стороны США открыта, сейчас Вашингтон работает над письменными ответами российским официальным лицам, сказала Нуланд.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что РФ готовится к любому развитию событий и пока ждет ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности. Отмечалось, что ответ должен быть письменным.

Напомним, МИД опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.