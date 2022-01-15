 

США и НАТО готовы к новым переговорам с Россией – Госдеп

15.01.2022, 13:56, Новости дня
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Об этом говорится в сообщении спикера Госдепа Неда Прайса, опубликованном 14 января. 

“Соединенные Штаты и НАТО готовы к новой встрече с Россией и привержены продолжению дипломатии и взаимного диалога.  США и их союзники по НАТО едины в отношении дипломатического пути вперед и призывают Россию принять немедленные меры для деэскалации продолжающейся агрессии против Украины”, – заявил Прайс по итогам переговоров Блинкена и Столтенберга. 

США и НАТО едины и готовы к дальнейшему взаимному диалогу с Россией, отметил Блинкен в Twitter. 

Good to speak with @JensStoltenberg following the NATO-Russia Council this week. The U.S. and NATO are united and ready for further reciprocal dialogue with Russia.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 15, 2022

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами” и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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