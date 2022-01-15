 

“Хочу – беременная”. 36-летняя Астафьева показала округлившийся живот

15.01.2022, 12:28, Новости дня
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В кадре она сначала втянула живот, а затем его надула.

“Хочу – беременная, хочу – нет”, – подписала Астафьева публикацию, добавив к ней три смеющихся до слез смайла.

Скриншот: da_astafieva / Instagram
Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.

В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской “Фабрике звезд”. Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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