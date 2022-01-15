В Кисловодске мужчина зарезал ребенка ножом

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15.01.2022, 12:00, Новости дня
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Сожитель няни, с которым оставили полуторогодовалого ребенка, пока она отсутствовала зарезал ребенка ножом в Кисловодске, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.

«Утром 15 января на лестничной клетке общежития в Кисловодске было обнаружено тело полуторагодовалого ребенка. По данному факту в следственном отделе по городу Кисловодск следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по статье (убийство малолетнего)», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Позже удалось установить причастного к убийству, им оказался 54-летний местный житель. Утром семья оставила ребенка с няней, которая проживала с сожителем. Пока женщина отсутствовала он нанес мальчику ножевые ранения.

Для дальнейшего расследования руководитель управления поручил передать данное уголовное дело в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого. Прокурор Ставропольского края Александр Лоренц взял на личный контроль ход расследования этого уголовного дела.



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