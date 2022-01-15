Беглов получит запрос от мундепов по поводу некачественной уборки снега

В Петербург на смену морозам пришла оттепель. Это всегда чревато возникновением сильного гололеда, луж и падением ледяных глыб с крыш домов. Муниципальный депутат с инвалидностью Наталья Камолинкова решила проверить, как работают коммунальщики Смольного.

Она попыталась проехать на коляске по одному из районов города, но это ей не удалось. По ее словам, передвижение людей с ограниченными физическими возможностями и без того сложное. Однако сейчас оно затруднено еще сильнее.

«Я могу допустить, что с уборкой не справляются в момент снегопадов, но их не было давно, а горы снега сохраняются до сих пор, наледь не убирают, а к этому еще добавлен сброшенный с крыш снег вперемешку с сосульками», – рассказала мундеп.

В связи с этим Камолинкова намерена вместе с коллегами направить обращение на имя губернатора города Александра Беглова.

«Как сказал наш губернатор А.Д. Беглов, «это расхлябленность коммунальных служб», а почему она происходит, этот вопрос я хочу адресовать губернатору», – сообщила мундеп.

Пока что градоначальник игнорирует все жалобы горожан. На это обращал внимание депутат ЗакСа Борис Вишневский, критиковавший Смольный за отсутствие реакции на критику со стороны петербуржцев.