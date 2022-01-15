Силы теробороны в пограничных областях Украины 15 января получат оружие – Вениславский

“Действительно, необходимо разрабатывать план действий на любой непредсказуемый случай. Этим сейчас и занимается в том числе и наше военно-политическое руководство. К большому сожалению, с 2014 года этим вообще никто не занимался. Мы над этим сейчас системно работаем. Завтра [15 января] во всех приграничных областях Украины бригады уже должны по нормативным указаниям, приказам и актам получить и оружие, и понимать места дислокации. До февраля мы должны во всех областях Украины сделать то же самое, поэтому процесс идет”, – сказал он.

Вениславский уточнил, что разговаривал с командующим Сил территориальной обороны Сухопутных войск Юрием Галушкиным.

“Он мне подтвердил, что я сейчас говорю”, – отметил нардеп.

Контекст:

1 января 2022 года вступил в силу закон “Об основах национального сопротивления”, в котором прописано функционирование территориальной обороны.

По закону, составляющими национального сопротивления являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению.

Из-за угрозы вторжения российских войск в СНБО Украины призывали ускорить формирование Сил территориальной обороны в соответствии с законом “Об основах национального сопротивления”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—