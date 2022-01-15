В Украине второй день подряд выявляют по 10,5 тыс. новых случаев СOVID-19

Среди заболевших – 727 детей и 229 медработников.

Выздоровело – 6 172 человек, госпитализировано – 1 682 человека, 127 пациентов умерли.

Днем ранее, 13 января выявили 10 476 новых случаев заболевания СOVID-19, 12 января за сутки обнаружили 10 046 новых заражений. До того с начала января суточное число заразившихся не превышало 7,2 тыс.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 748 079 человек; выздоровело – 3 551 283 человека; летальных исходов – 98 195.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В октябре министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали.

В середине ноября власти сообщили о начале спада четвертой волны. Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, сообщили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

Новая волна коронавируса в Украине может начаться в конце января. “Пиковые показатели заболевания – это февраль и март, постепенное снижение до апреля, по предварительным прогнозам, которыми мы сейчас пользуемся”, – заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин 14 января.

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