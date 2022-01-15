Шаг навстречу Берлину и провал законопроекта — в США отказались от новых санкций против «Северного потока — 2»

Сенат США отклонил законопроект о новых санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2», предложенный республиканцем Тедом Крузом, пишет Süddeutsche Zeitung. Инициатива Круза не смогла набрать 60 голосов, требовавшихся для утверждения документа. Как отмечает издание, значительный вклад в «провал» законопроекта внёс сам Джо Байден — президент США не намерен портить отношения с Берлином.



AP

Белый дом «сделал шаг навстречу» правительству Германии в споре вокруг газопровода «Северный поток — 2». В четверг в сенате США демократы заблокировали республиканский законопроект о немедленных санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2». Группа демократов во главе с председателем сенатского комитета по международным отношениям Робертом Менендесом внесла альтернативный, «значительно более мягкий» законопроект, который лишь уполномочивает Белый дом рассмотреть вопрос о санкциях в отношении газопровода в случае «вторжения РФ на Украину», пишет Süddeutsche Zeitung.

Администрация Джо Байдена выступает против запуска газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море. Вашингтон считает газопровод «опасным геостратегическим проектом Москвы, наделяющим её возможностью поставлять газ на Запад в обход Украины и тем самым получить средство политического давления на Киев и Европу». Но в то же время Байден дорожит отношениями с Германией и не хочет нанести им ущерб санкциями против участвующих в проекте немецких компаний — особенно на фоне нынешних переговоров с Москвой, призванных «предотвратить нападение РФ на Украину». Поэтому до сих пор Байден блокировал санкции.

Республиканцы не стремятся принимать во внимание Берлин. Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз внёс законопроект, обязывающий президента США ввести санкции в отношении всех компаний, участвующих в российско-немецком проекте, в течение 15 дней после его принятия. Однако в четверг Круз потерпел поражение — инициатива сенатора не смогла набрать 60 голосов, требовавшихся для утверждения документа.

Поскольку обеспокоенность в связи с «угрозами Москвы» и «присутствием российских войск у границы с Украиной» выражают и многие сенаторы-демократы, Белый дом опасался, что «жёсткий законопроект» Круза сможет получить необходимое большинство голосов. Несмотря на то что сторонники Байдена активно выступали против законопроекта, число потенциальных диссидентов во фракции демократов оставалось довольно высоким. Утверждение законопроекта Круза не только бы серьёзно обострило отношения Вашингтона с новым правительством Германии, но и превратилось бы в «досадное поражение» Байдена.

Чтобы предоставить потенциальным «отступникам» от линии Байдена альтернативу, сенатор Менендес при поддержке Белого дома составил отдельный законопроект. «Удачный ход»: лишь пять демократов поддержали законопроект Круза. Для принятия документа этого недостаточно, пишет автор статьи.

Законопроект Менендеса предусматривает, что в случае «вторжения РФ на Украину» администрация обязана лишь «рассмотреть» все необходимые меры для предотвращения запуска «Северного потока — 2». Документ предусматривает санкции в отношении РФ в случае эскалации. Они затрагивают российское руководство, включая президента Владимира Путина, и российский финансовый сектор, пишет Süddeutsche Zeitung.