 

За сутки боевики на Донбассе дважды обстреливали украинские позиции – штаб ООС

15.01.2022, 8:46, Новости дня
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“За прошедшие сутки, 14 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, одно с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет”, – говорится в утренней сводке штаба.

Вблизи Водяного наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Причепиловки боевики устроили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

“По состоянию на 7 часов утра 15 января, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано”, – добавили в штабе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/293749626113688

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе вступил в силу 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря. 

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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