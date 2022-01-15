 

В МГУ пожаловались на беспрецедентное давление семьи Тепляковых

15.01.2022, 7:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Факультет психологии МГУ находится под беспрецедентным давлением со стороны семьи девятилетней студентки Алисы Тепляковой, сообщила пресс-служба психфака МГУ.

«Со стороны семьи Тепляковых продолжаются публикации, содержащие в себе не соответствующую действительности информацию, порочащую честь и достоинство Московского университета, его сотрудников и студентов. Фактически продолжаются попытки оказания давления на сотрудников и экзаменаторов. Подобного рода беспрецедентное информационное давление, а также факты необходимости обращения за медицинской помощью после общения с Е.В. Тепляковым вызывают обоснованные опасения у сотрудников и экзаменаторов», – приводит сообщение пресс-службы МГУ РИА «Новости».

На факультете отметили, что конфиденциальность персональных данных не позволяет вузу представить в публичном пространстве полную объективную картину происходящего.

«К нашему большому сожалению и разочарованию, нашим уважительным отношением к персональным данным несовершеннолетних студентов фактически злоупотребляют старшие члены семьи Тепляковых. Представляемая ими в публичном пространстве картина крайне далека от действительности происходящего в стенах Московского университета. В результате большая часть их публикаций либо не соответствует действительности, либо грубо искажает ее», – говорится в сообщении.

На факультете напомнили о негативных факторах для развития детей в семье Тепляковых и посетовали на большую дополнительную нагрузку для сотрудников факультета, которым приходится ежедневно в течение полугода готовить ответы «на многочисленные, часто повторяющиеся по содержанию и смыслу заявления, обращения и жалобы семьи Тепляковых».

Факультет призвал семью Тепляковых соблюдать нормы устава вуза. «Мы неоднократно призывали их уважать и соблюдать нормы Устава, локальных нормативных актов Московского университета. Так, Типовым договором на оказание МГУ имени М.В. Ломоносова образовательных услуг в сфере высшего образования для граждан Российской Федерации предусмотрено, что заказчик обязуется проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Московского университета, что, к сожалению, публично проявлялось и проявляется далеко не всегда со стороны взрослых членов семьи Тепляковых», – информирует пресс-служба факультета психологии.

В ВУЗе выразили надежду на «разумный взвешенный подход со стороны семьи Тепляковых в части реалистичности и адекватности желания продолжать получать профессию психолога в девятилетнем возрасте, обучаясь в домашнем формате по «авторским» программам в гиперускоренном режиме без сдачи каких-либо экзаменов и зачетов с ожиданием получить при этом диплом Московского университета».

Ранее в пресс-службе МГУ сообщили, что девятилетняя студентка Алиса Теплякова сдала только один экзамен из четырех, после чего перестала выходить на связь. Отец Алисы Тепляковой резко отреагировал на заявление МГУ о пропуске дочерью сессии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / “40 лет вместе!”. Осадчая показала своих родителей

16.12 / “Они познакомились на практике после университета”. Бацман рассказала о своих родителях

16.07 / В Германии призвали ЕС создать защиту от расширения санкций США против «Северного потока – 2»

05.08 / Мужчина выбросил трехлетнего сына из окна в Москве

27.08 / Бутусов: Летом в РФ разбилось 10 самолетов и вертолетов – больше, чем в любой другой стране мира. Это говорит о системных проблемах российской авиации

17.08 / Лукашенко объявили персоной нон грата в Евросоюзе

17.04 / Показан тизер руля электрокара Beyond Zero

10.09 / CNN – на первом месте борьба с COVID, а не ракеты — КНДР отпраздновала 73-летие необычным парадом

26.05 / В РФ рынок электрокаров вырос в 8 раз в апреле 2021 года

08.12 / В Интернете показали первые рендеры Kia Rio в кузове универсал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика