«Барабанный бой войны всё громче» — США сомневаются в возможности урегулировать отношения между Москвой и Вашингтоном

На фоне отсутствия прогресса на переговорах РФ с Западом по Украине постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер предупредил, что «барабанный бой войны всё громче», пишет CNN. Как отмечает канал, и Москва, и Вашингтон оценили итоги диалога довольно пессимистично, притом что США даже не уверены, что РФ действительно была изначально настроена на урегулирование ситуации.



AP

Высокопоставленный чиновник США предупредил, что «барабанный бой войны всё громче» на фоне переговоров между Западом и Россией, которые завершились в четверг, пишет CNN.

Диалог закончился без явных прорывов по теме крупной российской группировки, сосредоточенной на украинской границе, что заставило многих усомниться, что стороны смогут урегулировать ситуацию. Более того, российские чиновники также не исключили, что Москва вскоре может пойти на силовые шаги.

И американские, и российские чиновники достаточно пессимистично оценили результаты переговоров в рамках ОБСЕ. Эта встреча стала уже третьей в рамках диалога РФ с Западом, который, как надеялись в США и НАТО, подтолкнут Россию к «деэскалации и дипломатии».

Но российских чиновников эта встреча разочаровала, притом что они не исключили, что откажутся от переговоров по поводу ключевых требований Москвы: гарантий Запада, что Украина никогда не вступит в НАТО, а также что альянс воздержится от расширения в Восточной Европе. США и их союзники по НАТО неоднократно указывали на то, что на подобные предложения Москвы они никак не могут согласиться.

Всё это привело к тому, что постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил журналистам, что «барабанный бой войны звучит уже громко, а риторика стала довольно оголтелой».

«Мы должны воспринимать всё это очень серьёзно, — заявил он, имея ввиду сосредоточение российских войск на границе Украины. — Мы должны готовиться к возможному обострению».

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, который также является председателем ОБСЕ, предупредил, что «риск войны в регионе ОБСЕ сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет».

Перед диалогом чиновники США чётко дали понять, что не знают, насколько серьёзно РФ настроена на урегулирование споров или же просто хочет воспользоваться переговорами в качестве предлога для начала военных действий.

Тем не менее советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и его союзники готовы к любому развитию событий.

«Диалог носил откровенный и прямой характер. Он был полезен. Он дал нам и нашим союзникам пищу для размышлений, как и России, — подчеркнул Салливан. — Теперь мы поразмыслим и проконсультируемся с союзниками и партнёрами о том, как действовать дальше».

Кроме того, советник по нацбезопасности отметил, что администрация Байдена планирует в ближайшее время сообщить данные о российских операциях по дезинформации, которые могут стать основой для декларируемого предлога для вторжения на Украину. «Наше разведывательное сообщество собрало информацию, уровень секретности которой был понижен, о том, что РФ закладывает основу для того, чтобы иметь возможность сфабриковать предлог для вторжения», — заявил чиновник.

При этом, по словам одного источника канала, в последние несколько дней РФ «продолжает наращивать потенциал» вблизи границы. Чиновник отметил, что речь не идёт о «значительной» группировке войск или техники, однако эти передвижения говорят о том, что Кремль снижать градус напряжённости пока не собирается.

До сих пор не вполне ясно, что собираются делать США, если РФ не пойдёт на попятную, но и не вторгнется на Украину. На протяжении всей недели американские чиновники говорили, что РФ столкнётся с крайне жёстким, доселе невиданным ответом, если всё же решится на агрессию. Вместе с тем администрация Байдена не собирается идти ни на какие карательные меры просто ради того, чтобы сдержать Москву.

По словам высокопоставленного чиновника Госдепартамента, пока что нет никаких причин вносить коррективы в подобный подход.

«Не думаю, что кто-то хочет вводить санкции или карательные меры ещё до того, как РФ начнёт реально действовать. Не думаю, что это было бы продуктивно, — сообщил он. — Я бы сказал, что мы сохраняем за собой рычаги воздействия в том случае, если оставляем за собой право на подобные шаги уже после обострения».