 

Ни званий, ни королевского патронажа — Елизавета II лишила принца Эндрю привилегий из-за обвинений в изнасиловании

15.01.2022, 6:50, Новости дня
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Девятого в очереди на британский престол принца Эндрю лишили всех воинских званий, королевского покровительства и обращения «Его Высочество» на фоне отказа американского суда прекратить гражданское дело о сексуальном насилии против него, пишет The Guardian. Таким образом, во избежание «огромного ущерба» королевской семье в судебном процессе герцог Йоркский будет выступать в качестве частного лица.


АР

Королева Великобритании Елизавета II стремится дистанцировать британскую монархию от скандала вокруг принца Эндрю, которого в США обвиняют в насилии над несовершеннолетней, пишет The Guardian.

Так, монарх одобрила лишение герцога Йоркского всех воинских званий и королевского покровительства. Его общественные обязанности как члена королевской семьи будут перераспределены между другими представителями правящей династии Виндзоров.

Кроме того, в свете скандала по отношению к сыну королевы перестанет использоваться обращение «Его Высочество», что издание называет «сокрушительным ударом для принца Эндрю». Тем не менее в официальном заявлении Букингемского дворца не сказано, будет ли герцог лишён титула «Его Высочество».

Полным отстранением принца Эндрю от исполнения общественных обязанностей в качестве члена королевской семьи британская монархия попыталась избежать «огромного ущерба», который может быть нанесён, после того как адвокатам принца не удалось убедить американский суд прекратить гражданское дело о сексуальном насилии, в котором герцога Йоркского обвиняет американка Вирджиния Джуффре.

«С одобрения и согласия королевы военная приписка и королевский патронаж герцога Йоркского были возвращены королеве. Герцог Йоркский и далее не будет исполнять общественных обязанностей, а также будет выступать на этом судебном процессе в качестве частного лица», — гласит заявление Букингемского дворца.

Впрочем, будучи девятым в очереди на престол и четвёртым по старшинству в линии наследования, Эндрю останется государственным советником, который сможет выполнять официальные обязанности в случае временной нетрудоспособности монарха.

Как отмечает The Guardian, решение последовало через несколько часов, после того как более 150 военных ветеранов написали королеве письмо с просьбой лишить принца Эндрю почётных воинских званий. В открытом письме, адресованном королеве в качестве главы государства и главнокомандующего армией, флотом и военно-воздушными силами, бывшие военнослужащие назвали «неприемлемым» сохранение герцогом Йоркским его положения. «Немыслимо, чтобы любой другой старший военный офицер оставался на своём посту в подобной ситуации», — сказано в письме.

Впрочем, сам принц Эндрю заявил, что намерен продолжать оспаривать обвинения в свой адрес. «Это марафон, а не спринт, и герцог будет продолжать защищаться от этих обвинений», — заявил источник в окружении сына королевы.

The Guardian напоминает, что 38-летняя Джуффре обвиняет герцога Йоркского в том, что он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против её воли, когда ей было 17 лет. При этом уголовное дело против принца не ведётся.



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