«Новый стиль управления» — Байден предпочитает запугивать избирателей, а не заигрывать с ними

Нынешняя администрация США даже не пытается улучшить жизнь населения: вместо этого она читает американцам оскорбительные нотации, сетует ведущий Fox News Такер Карлсон. Однако, по словам журналиста, это вовсе не означает, что Байден и его сторонники проиграют на ближайших выборах: демократы проталкивают новый законопроект, который должен гарантировать их вечное господство.

За весь свой первый год у власти Джо Байден не сделал практически ничего, чтобы улучшить реальную жизнь реальных американских граждан. Просто потому, что даже не пытался. Доктрина «социальной справедливости» не отличается стремлением угодить избирателям. Весь её смысл заключается в том, чтобы карать, причинять боль неугодным, творить произвол, вводить репарации под другими названиями.

Из выступлений Джо Байдена ясно его отношение к Америке: он глубоко разочарован страной и раздражён её жителями. Байден не умасливает избирателей, он досаждает им нотациями и порицанием, разговаривает с ними свысока, угрожает. «Это из-за вас у нас пандемия коронавируса! Тупые эгоисты! Никаких хот-догов в День независимости, пока вы не станете послушными!»

Для президента США это совершенно новый стиль управления. Остаётся только гадать, как долго это может продолжаться. Как именно демократы удержат власть на грядущих промежуточных выборах? Если подумать, у них есть лишь один выход. Им надо создать новую форму правления, при которой нынешнее руководство остаётся у власти навсегда, что бы оно ни делало и каким бы некомпетентным и вредительским оно ни было.

Один из способов добиться этого — понизить политический вес граждан. Вот почему демократы в Нью-Йорке позволяют почти миллиону иностранных граждан, находящихся здесь незаконно, голосовать на местных выборах. Вот почему (губернатор штата Калифорния. — ИноТВ) Гэвин Ньюсом объявил, что Калифорния теперь будет предоставлять любые услуги здравоохранения нелегальным мигрантам. Чтобы их прибыло ещё больше, в том-то и весь смысл!

По той же причине демократы проталкивают «прогрессивный законопроект об избирательных правах» — так они это называют. Для них это самое важное, главный законодательный приоритет. Сегодня днём Джо Байден произнёс об этом речь в Джорджии. Мероприятие не задалось с самого начала: как уже бывало прежде, Байден назвал своего вице-президента «президентом Соединённых Штатов». Ах, если бы! А потом Джо Байден рассердился — он в последнее время почти всегда сердится, когда появляется на публике. Взгляните!

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Кроме того, пора принять закон Джона Льюиса* «О продвижении избирательных прав». Последние два месяца я потихоньку обсуждал это с членами конгресса. Я устал говорить тихо!

Так что же это за закон о гражданских правах, названный в честь Джона Льюиса? Закон, о котором старый ворчун Джо Байден устал говорить тихо? По сути, этот документ даст федеральным властям полномочия контролировать проведение выборов по всей стране. Законопроект обязывает штаты получать от федеральных властей предварительное разрешение, прежде чем устанавливать правила собственных выборов.

Что это значит? Это значит, в частности, что у штатов больше не будет полномочий, чтобы требовать регистрации и установления личности избирателей. Штаты также потеряют право решать, где именно будет проходить голосование, а также устанавливать границы собственных округов для выборов в конгресс. О, так вот в чём дело!

Прежде чем сделать вообще что-либо, связанное с демократией, штатам придётся выполнять формулу, написанную демократами. Стоит ли говорить, что основное внимание в ней уделяется расе? Почему? Мысль проста: эта страна слишком расистская, чтобы штатам можно было позволить самим заниматься своими делами. Заниматься ими должна (спикер палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) Нэнси Пелоси! Только она в достаточной мере нерасистка, чтобы проводить выборы.

В этом утверждении абсурдно всё. Если Америка настолько расистская, почему же десятки тысяч гаитян незаконно пересекли нашу границу в минувшем году? Однако на этот вопрос никто не отвечает, никто его даже не задаёт. Но сама идея совершенно неконституционна — мы знаем это, потому что Верховный суд вполне ясно высказался на этот счёт почти десять лет назад, в 2013 году. Так делать нельзя. Такое никогда не разрешалось. И население в здравом уме никогда этого не позволит, по крайней мере добровольно.

Зачем разрешать политикам, которые в данный момент у власти, подгонять правила игры под себя? Вы бы и не разрешили! Для этого вас потребовалось бы запугать. Как запугать? Ответ вам известен. Не считая страшилок о вирусах, самый быстрый способ запугать американцев — это назвать их расистами!

Дата выхода в эфир 11 января 2022 года.

* Джон Льюис — в 1960-е годы видный активист Движения за гражданские права темнокожих в США, впоследствии конгрессмен США. Умер в 2020 году (прим. ИноТВ).