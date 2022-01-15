 

Президент Аргентины запланировал визит в Москву для встречи с Путиным

15.01.2022, 6:28, Новости дня
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Президент Аргентины Альберто Фернандес 3 февраля посетит Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили в администрации президента южноамериканской республики.

«Президент [Аргентины Альберто Фернандес] встретится 3 февраля в Москве с [российским лидером] Владимиром Путиным», – приводит слова представителя администрации президента южноамериканской республики ТАСС.

В администрации президента Аргентины также сообщили, что Фернандес намерен обсудить с президентом РФ «сотрудничество в сфере вакцин от коронавируса, инвестиции и другие темы, представляющие взаимный интерес». Как сообщается, Фернандес пробудет в Москве 48 часов, после чего отправится в Китай.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в Аргентине в пятницу установило антирекорд. Резкий рост заболеваемости в республике стал наблюдаться в декабре 2021 года после выявления первых случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

В начале декабря 2021 года Аргентина одобрила применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в качестве самостоятельного препарата и бустирующей инъекции. В начале июня президенты Путин и Фернандес дали старт запуску производства российской вакцины «Спутник V» в Аргентине. В том же месяце президент Аргентины выразил благодарность РФ за возможность использовать препарат «Спутник V» для вакцинации населения.

Напомним также, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что для полной защиты от штамма «омикрон» необходимо проходить ревакцинацию «Спутником Лайт» через шесть месяцев. Он также заверил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не нуждается в модификации под штамм «омикрон». Президент Владимир Путин говорил, что «Спутник V» работает против «омикрона» эффективнее других препаратов.



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