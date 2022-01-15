СБУ обвинила «связанных со спецслужбами России» хакеров в атаке на Украину

Служба безопасности Украины (СБУ) усматривает «некоторые признаки причастности» к кибератаке на сайты органов государственной власти на Украине хакерских групп, «связанных с российскими спецслужбами», сообщил пресс-центр СБУ.

«На данный момент можно сказать, что есть некоторые признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных с российскими спецслужбами», – приводит текст сообщения пресс-службы СБУ ТАСС.

СБУ напомнила, что всего было атаковано более 70 государственных сайтов, десять из которых подверглись несанкционированному вмешательству. «Содержание сайтов не изменилось, а утечки персональных данных не произошло. Наши специалисты совместно с администраторами министерств и ведомств возобновили работу большинства веб-ресурсов», – подчеркивает спецслужба.

Отмечается, что по инициативе СБУ был отключен ряд критически важных государственных ресурсов, в том числе портал госуслуг «Дия» («Действие»), для локализации технической проблемы и предотвращения распространения атаки. При этом сообщения о хакерах, эксплуатирующих конкретную уязвимость системы управления контентом, появившиеся в СМИ в течение дня, были одной из версий, которые обрабатывались.

«Теперь, в конце концов, мы, скорее всего, можем утверждать, что среди прочего произошла так называемая атака на цепочку поставок, то есть атака через цепочку поставок. Злоумышленники взломали инфраструктуру коммерческой компании, которая имела доступ к правам администрирования веб-ресурсов, пострадавших от атаки. Специалисты продолжат работу над расследованием, чтобы установить его клиентов и дальнейшую официальную атрибуцию. Все подробности события задокументированы в рамках ранее открытого уголовного производства СБУ», – отмечается в сообщении.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил Россию в кибератаках на сайты украинского правительства.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов временно не работают из-за хакерской атаки. Госспецсвязь сообщила, что утечки персональных данных из-за хакерской атаки не было, работу большинства сайтов уже восстановили. По данным ведомства, госсайты на Украине подверглись самой мощной атаке за последние четыре года.

Напомним, в декабре 2021 года США и Британия отправили на Украину специалистов по кибербезопасности под предлогом «защиты от России». В ноябре 2021 года СБУ обвинила Москву в кибератаках на госорганы Украины.