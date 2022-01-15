 

Вести – в ВСУ рассказали об особенностях украино-американских учений Sea Breeze 2022

15.01.2022, 6:06, Новости дня
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Украинские военные рассказали об особенностях учений Sea Breeze 2022, которые пройдут в северо-западной части Чёрного моря. Как пишут «Вести», вместо сухопутной составляющей, которой уделяли большее внимание во время прошлогодних манёвров, в этом году страны-участницы планируют сделать акцент на усилении морской компоненты, а также на высадке сил в прибрежных районах.


AP

Особенностью украино-американских учений Sea Breeze 2022 будет усиление морской и введение амфибийной компоненты вместо сухопутной, которой уделяли большое внимание во время прошлогодних манёвров. Как пишут «Вести», об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook, подводя итоги работы конференции по планированию учений Sea Breeze 2022.

По словам капитана 1-го ранга Задачина, подтвердили участие в морской компоненте учений и определились с участниками, силами и средствами США, Великобритания, Болгария, Румыния, Грузия и другие государства. Участники конференции также распределили эти силы по тактическим группам, которые будут задействованы в районах проведения учений в северо-западной части Чёрного моря.

Кроме того, разработан проект сценария учений, согласованы районы проведения Sea Breeze 2022 и ориентировочный перечень мероприятий подготовки, спланированных во время учений.
Второй особенностью международных учений в этом году будет то, что вместо сухопутной компоненты появится амфибийная.

«Морская пехота Украины стремится нарабатывать дееспособности в выполнении именно амфибийных операций в прибрежных районах, речных и морских», — уточнил офицер группы планирования амфибийной компоненты украино-американских учений Карим Фёдоров.

Отмечается, что силы и средства ВМС Украины и вооружённых сил стран-партнёров будут нацелены на поддержку операции, которая будет проходить на суше. Также следует добавить, что при написании сценария и при рассмотрении вариантов действий участники конференции учитывали актуальные угрозы, которые сейчас возникают перед Украиной.



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