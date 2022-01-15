Лидерами по коллективному иммунитету к COVID-19 стали Севастополь и Петербург

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала лидеров по коллективному иммунитету к COVID-19: Севастополь, Санкт-Петербург, Карелия и Чукотка.

«Сохраняют лидерство четыре региона, где уровень (коллективного иммунитета – прим.ВЗГЛЯД) превысил 80%. Это Севастополь (90%), Санкт-Петербург (83,5%), Карелия (81,9%) и Чукотка (81,1%)», – цитирует РИА «Новости» вице-премьера.

По данным оперштаба, близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Тува (78,2%), Липецкая область (77,9%), Мурманская область (77,3%) и Подмосковье (76,3%). Уровень 72% и выше показывают Орловская, Калининградская области, Республика Хакасия, Пензенская и Тюменская области.

«Тепловая карта портала стопкоронавирус.рф дает комплексную оценку эпидситуации и обусловлена пятью критериями. Из-за снижения охвата тестированием ситуация осложнилась в восьми регионах. В девяти регионах отмечается улучшение», – отметила Голикова.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев заявил, что самый высокий коллективный иммунитет к коронавирусу в РФ зафиксирован на Чукотке и в Белгородской области.