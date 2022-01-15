Британцы подали иск на миллиарды фунтов стерлингов к владельцу Facebook

В Британии пользователи подали коллективный иск к Meta (бывший Facebook), они утверждают о доминирующем положении компании на рынке и требуют с нее 2,3 млрд фунтов стерлингов в качестве компенсации.

«Эксперт по конкурентному праву доктор Лиза Ловдал Гормсен подала коллективный иск против материнской фирмы Facebook, Meta, в апелляционный суд по вопросам конкуренции, обвинив технологического гиганта в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке и требуя возмещения ущерба в размере не менее 2,3 млрд фунтов стерлингов», – цитирует сообщение Sky News РИА «Новости».

В иске идет речь о занятии соцсетью доминирующего положения на рынке для вынуждения пользователей соглашаться с условиями и положениями, которые позволяют компании получать миллиардные доходы от данных. Сами пользователи при этом, указали авторы иска, не получали денежной отдачи.

Также Facebook собирал данные как внутри своей платформы, так и за ее пределами, применяя рекламный инструмент Facebook Pixel, подчеркивается в иске.

«Я начинаю это дело, чтобы возместить миллиарды фунтов ущерба 44 миллионам британцев, чьи данные были использованы Facebook», – сказала Гормсен.

В апреле 2021 года ирландская юридическая фирма Digital Rights Ireland (DRI) объявила о подаче иска против Facebook за утечки данных миллионов пользователей этой социальной сети, в компании предложили всем пострадавшим присоединиться к иску против цифрового гиганта.