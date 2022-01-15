 

Псаки: США не знают, кто стоит за атакой на сайты властей Украины

15.01.2022, 4:00, Новости дня
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Соединенные Штаты обеспокоены кибератакой на украинские министерства, но пока не знают, кто за ней стоит, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры обеспокоены кибератакой, и президент [США Джо Байден] был проинформирован об этом. <…> На данный момент у нас нет данных о том, кто это совершил, и я не могу представить какую-либо конкретику [в связи с этим]», – цитирует ТАСС Псаки.

Между тем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов возложил на Россию ответственность за кибератаки на сайты украинского правительства, заявив, что за ними стоят «российские специалисты».

«Мы ясно видим их почерк. Эти действия осуществлены российскими специалистами», – сообщил он в комментарии Sky News, добавив, что «уверен в этом на 99,9%».

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что сайты МИД и ряда других госорганов временно не работают из-за хакерской атаки. Госспецсвязь сообщила, что утечки персональных данных из-за хакерской атаки не было, работу большинства сайтов уже восстановили. По данным ведомства, госсайты в стране подверглись самой мощной атаке за последние четыре года.

Ранним утром на сайте министерства образования и науки Украины появилось сообщение: «Бойтесь и ждите худшего». Речь идет о сайте mon.gov.ua (этот адрес указан и на верифицированной странице ведомства в соцсети Facebook). Если пройти по ссылке, открывалась страница с сообщением на украинском, русском и польском языках. На странице присутствоввали изображения свиной головы, украинского флага, герба Украины и территории страны на карте. Все изображения перечеркнуты.



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