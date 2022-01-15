 

Зеленский продлил действие безвизового режима для граждан Великобритании

15.01.2022, 1:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Продолжить безвизовый режим въезда в Украину и транзитный проезд через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2023 года”, – говорится в документе. 

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Контекст:

Сейчас граждане Украины, чтобы посетить Соединенное Королевство, должны получить визу. Украина отменила визы для британцев в 2005 году, но с момента выхода Соединенного Королевства из ЕС его действие прекратилось и в январе 2020 года Зеленский ввел безвизовый режим для британцев на год, потом продлил его до 30 января 2022 года. 

Параллельно Киев уже несколько лет пытается начать переговоры с Лондоном о безвизовом режиме. По данным посольства Украины в Великобритании, с начала 2017-го по июль 2018 года Великобритания как минимум шесть раз отказывалась вести переговоры о безвизовом режиме с Украиной.

В сентябре 2019 года тогдашний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что Киев рассчитывает на введение безвизового режима с Соединенным Королевством. Министр утверждал, что во время телефонного разговора между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и Зеленским этот вопрос обсуждался и Джонсон “прекрасно и четко отреагировал на это”.

В октябре 2020 года посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс говорила, что изменение визового режима Великобритании с Украиной в ближайшем будущем маловероятно. 

В январе 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что речи о полной отмене виз для поездок в Соединенное Королевство нет, но с Великобританией идет разговор об упрощенном визовом режиме. 

10 сентября в МВД Украины сообщили, что Великобритания ознакомится с системой изготовления и выдачи украинских биометрических документов, в дальнейшем это может использоваться в переговорах о возможном безвизовом режиме между Украиной и Соединенным Королевством.

В декабре Кулеба встретился главой внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс. В совместном коммюнике глав МИД, опубликованном по итогам заседания, сообщается, что Украина и Великобритания продолжат налаживать сотрудничество для упрощения путешествий.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Гражданина Израиля подозревают в стрельбе на улице в Умане

06.06 / “Экспортный бум”. Шмыгаль сообщил о росте экспорта украинских товаров

30.11 / Коронавирус загоняет французов в нищету

19.11 / “У нас есть крот, который работает на Россию”. Бурба назвал причины провала спецоперации по вагнеровцам

07.05 / Вакцина Pfizer/BioNTech эффективна против “британского” и “южноафриканского” штаммов коронавируса – ученые

14.03 / Большинство украинцев поддерживает присоединение Украины к Евросоюзу и НАТО – опрос

12.09 / Загадочный космический аппарат Китая может оказаться беспилотником, подходящим для боя

18.12 / “Общая усталость”. В МИД Латвии объяснили, почему Украину не берут в Евросоюз и НАТО

31.07 / “Решили возглавить “Квартал 95″?” Ляшко показал, как “круто иметь свои яйца”

29.08 / Прокуратура Башкирии взяла на контроль расследование убийства 15-летней девочки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика