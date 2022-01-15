Зеленский продлил действие безвизового режима для граждан Великобритании

“Продолжить безвизовый режим въезда в Украину и транзитный проезд через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2023 года”, – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Контекст:

Сейчас граждане Украины, чтобы посетить Соединенное Королевство, должны получить визу. Украина отменила визы для британцев в 2005 году, но с момента выхода Соединенного Королевства из ЕС его действие прекратилось и в январе 2020 года Зеленский ввел безвизовый режим для британцев на год, потом продлил его до 30 января 2022 года.

Параллельно Киев уже несколько лет пытается начать переговоры с Лондоном о безвизовом режиме. По данным посольства Украины в Великобритании, с начала 2017-го по июль 2018 года Великобритания как минимум шесть раз отказывалась вести переговоры о безвизовом режиме с Украиной.

В сентябре 2019 года тогдашний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что Киев рассчитывает на введение безвизового режима с Соединенным Королевством. Министр утверждал, что во время телефонного разговора между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и Зеленским этот вопрос обсуждался и Джонсон “прекрасно и четко отреагировал на это”.

В октябре 2020 года посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс говорила, что изменение визового режима Великобритании с Украиной в ближайшем будущем маловероятно.

В январе 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что речи о полной отмене виз для поездок в Соединенное Королевство нет, но с Великобританией идет разговор об упрощенном визовом режиме.

10 сентября в МВД Украины сообщили, что Великобритания ознакомится с системой изготовления и выдачи украинских биометрических документов, в дальнейшем это может использоваться в переговорах о возможном безвизовом режиме между Украиной и Соединенным Королевством.

В декабре Кулеба встретился главой внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс. В совместном коммюнике глав МИД, опубликованном по итогам заседания, сообщается, что Украина и Великобритания продолжат налаживать сотрудничество для упрощения путешествий.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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