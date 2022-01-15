 

В РПЦ призвали запретить концерты солиста группы Rammstein

15.01.2022, 1:04, Новости дня
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Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ призвала запретить запланированные в РФ концерты солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна из-за пропаганды абортов и ненависти к детям.

«Патриаршая комиссия поддерживает родительскую общественность, выступающую против серии концертов Линдеманна под названием «Я ненавижу детей», и считает недопустимой пропаганду детоненавистничества и абортов, содержащуюся в текстах этого рок-исполнителя», – приводит РИА «Новости» слова председателя комиссии священника Федора Лукьянова.

Напомним, 1 января председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить доводы общественников, высказывающихся против концерта немецкого артиста Тилля Линдеманна, известного своим участием в рок-группе Rammstein, в Новосибирской области.

В конце 2021 года в интернете появилась информация, что новосибирские общественники, которым стало известно о готовящемся концерте Линдеманна, обратились к депутатам Госдумы с просьбой «инициировать заслон различным антикультурным явлениям». По данным СК, активисты в своем обращении высказывают солидарность с мнением Бастрыкина, который в одном из своих интервью сообщил о «гибридной войне, которую ведут против РФ некоторые западные институты», и с тем, что ей необходимо дать отпор.



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