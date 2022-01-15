“Я лидер общественной поддержки. Я пятый президент. Я человек, который спас Украину”. Порошенко заявил, что его преследуют, как Тимошенко и Саакашвили

“Я лидер оппозиции. Я лидер публичной поддержки. Я пятый президент. Я человек, который, воюя с Путиным, спас со своей командой Украину в самые трудные годы нашей истории. Я человек, создавший армию. И я тот человек, который намного приблизил Украину к Европейскому Союзу. Я тот человек, который заложил в конституцию Украины европейскую и евроатлантическую интеграцию как направление нашей внешней политики”, – сказал Порошенко.

Политик убежден – нынешние обвинения против него – это попытка Зеленского заблокировать его участие в предстоящих выборах, а также месть олигарха Игоря Коломойского, “покровителя и приверженца Зеленского”, за национализацию “ПриватБанка”.

Но, несмотря на это, пятый президент Украины заверил, что “будет стоять плечом к плечу с Зеленским против России”.

“Он просто мой оппонент. Но Путин – мой враг, враг моей страны, враг Украины, и я понимаю, что Путин сейчас – враг Европы, враг всего свободного мира”, – подчеркнул Порошенко.

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение “засунули в щель калитки”. За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

21 декабря Порошенко записал видеообращение, в котором пообещал “не предоставить Офису президента подарка” и вернуться в Украину в январе. По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука на 12 января, Государственная пограничная служба готовится к задержанию Порошенко в аэропорту.

12 января Порошенко сообщил, что прилетит рейсовым самолетом из Варшавы в Киев утром 17 января. Адвокат Порошенко Игорь Головань в тот же день заявил, что лидер “Европейской солидарности” не явился в суд в связи с тем, что его туда не вызвали.

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