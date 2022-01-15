Нидерланды и Дания решили не направлять делегации на ОИ в Пекине

Нидерланды приняли решение не направлять правительственную делегацию в Пекин на зимнюю Олимпиаду, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК). Дания отказалась отправлять официальную делегацию на Олимпийские игры в Пекине, сообщило Agence France-Presse.

По данным НТК, главная причина заключается в том, что спортивное мероприятие не смогут посетить болельщики из Нидерландов. Кроме того, телеканал утверждает, что из-за пандемии у нидерландской стороны не остается практически никаких возможностей для проведения консультаций с китайскими властями, в ходе которых всегда поднимается тема нарушения прав человека в КНР. При этом власти Нидерландов заявляют, что отказ короля и делегации правительства страны посещать Олимпиаду в Пекине не имеет ничего общего с дипломатическим бойкотом ряда стран, передает ТАСС.

Также стало известно, что официальную делегацию на Олимпийские игры в Пекине отказалась отправлять Дания. «Правительство приняло решение не участвовать в зимних Олимпийских играх в Китае. Ни для кого не секрет, что мы в Дании очень обеспокоены ситуацией с правами человека в КНР», – говорится в заявлении министра иностранных дел королевства Еппе Куфуда.

Между тем в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин 4 февраля посетит открытие Олимпийских игр в Пекине и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

В сентябре 2021 года Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И в Душанбе заявил, что президент РФ Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года. Позже российский лидер на инвестиционном форуме «Россия зовет» заявил, что намерен поехать на открытие Олимпиады в 2022 году в Китае. Зимняя Олимпиада пройдет 4-20 февраля в Пекине.

Напомним, в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что «никаких приглашений политикам США не отправляли». Китайская сторона отметила, что «этот «дипломатический бойкот» просто появился из ниоткуда». По мнению посольства, подобное «претенциозное действие – всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии».

В МИД РФ заявляли, что попытки США доминировать на мировой спортивной арене и их дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине ведут к развалу устоявшейся спортивной системы.