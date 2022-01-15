Газпром потребовал от Польши доплаты за поставки газа с 2017 года

«Газпром экспорт» обратился в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG, сообщили в пресс-службе российской компании. Обращение касается контрактного периода с ноября 2017 года.

«14 января 2022 года ООО «Газпром экспорт» и ПАО «Газпром» инициировали обращение в международный арбитраж в отношении ретроспективного пересмотра ценовых условий контракта купли-продажи газа с польской компанией АО «ПГНиГ» от 1996 года», – приводит текст сообщения ТАСС.

При этом российская сторона также остается открытой к поиску возможностей урегулирования спора в рамках коммерческих переговоров, отметили в «Газпром экспорте».

В сообщении PGNiG дополнительно указывается, что Газпром требует увеличить цену поставок газа в Польшу по Ямальскому контракту, а сама польская компания считает это требование необоснованным.

Напомним, 28 октября 2021 года польская энергетическая компания PGNiG подала заявку на снижение цены на газ по Ямальскому долгосрочному контракту с Газпромом от 25 сентября 1996 года. В сентябре Польша отказалась продлевать контракт с Газпромом на поставки газа.

В июне 2020 года «Газпром экспорт» по решению Стокгольмского арбитража перечислил PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за поставленный в республику газ по трубопроводу «Ямал – Европа». PGNiG требовала пересмотреть стоимость поставок с 1 ноября 2014 года. В марте PGNiG сообщала о выигрыше в Стокгольмском арбитражном суде спора с Газпромом о цене на газ – российскую компанию обязали вернуть польской 1,5 млрд долларов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в планах Польши отобрать у РФ канал доставки газа в Европу.

Долгосрочный Ямальский контракт между PGNiG и Газпромом предусматривает поставки около 10 млрд кубометров энергоносителя в год. Согласно пункту «бери или плати», польская компания PGNiG обязана отбирать не менее 8,7 млрд кубометров законтрактованного голубого топлива в год. Ямальский контракт действует до 2022 года.