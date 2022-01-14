Стоимость барреля нефти Brent превысила 86 долларов

Стоимость барреля нефти Brent в пятницу вечером превысила 86 долларов впервые с 27 октября 2021 года на фоне снижения курса доллара к другим валютам и статистики баланса спроса и предложения углеводородов в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.10 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,74% – до 85,94 доллара за баррель, а ранее показатель превысил отметку в 86 долларов впервые с конца октября 2021 года и достиг 86,09 доллара. Февральские фьючерсы на WTI дорожали на 2,12%, до 83,86 доллара, передает РИА «Новости».

Котировки нефти растут, недельный прирост стоимости может составить 5,2% и 6,4% для Brent и WTI соответственно. Поддерживали котировки удешевление доллара и ожидания по балансу спроса и предложения. С начала недели индекс доллара (курс к корзине валют шести стран – основных торговых партнеров США) потерял 0,5%, при этом показатель снижается четвертую неделю подряд. Ослабление доллара поддерживает цены на нефть, которая в этом случае становится доступнее при покупке в другой валюте.

Повлияла на котировки и статистика из США. Так, коммерческие запасы в стране за прошлую неделю упали на 4,6 млн баррелей вместо ожидаемых 1,9 млн, а уровень запасов опустился до минимума с 2018 года. Инвесторы также оценивали ситуацию с перебоем поставок из Ливии, продолжая ожидать встречу ОПЕК+ в начале февраля и решения альянса по добыче.

«Поскольку мы переходим от февральских контрактов (по марке WTI) к мартовским, мы можем наблюдать некоторую волатильность… Полагаю, рынок уже осознает тот факт, что мы находимся в ситуации глобального дефицита поставок», – комментирует аналитик Price Futures Фил Флинн (Phil Flynn), которого цитирует The Wall Street Journal.

Тем временем американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes в пятницу опубликовала еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю, завершившуюся 14 января, их число выросло на 11, до 492 агрегатов.

Напомним, в пятницу утром мировые цены на нефть снизились на фоне введения дополнительных антиковидных ограничений на передвижение и снижения спроса на бензин.