Уткина госпитализировали из-за проблем с сердцем
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Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин попал в больницу из-за проблем с сердцем, сообщили СМИ.
«Василий Уткин попал в больницу. Спортивный комментатор обратился в московский кардиоцентр из-за проблем с сердцем, сообщают СМИ», – информирует Telegram-канал RT на русском.
По словам источника «Комсомольской правды» в столичном здравоохранении, после осмотра было принято решение положить спортивного комментатора в больницу.
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