Уткина госпитализировали из-за проблем с сердцем

Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин попал в больницу из-за проблем с сердцем, сообщили СМИ.

«Василий Уткин попал в больницу. Спортивный комментатор обратился в московский кардиоцентр из-за проблем с сердцем, сообщают СМИ», – информирует Telegram-канал RT на русском.

По словам источника «Комсомольской правды» в столичном здравоохранении, после осмотра было принято решение положить спортивного комментатора в больницу.