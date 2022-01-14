 

Уткина госпитализировали из-за проблем с сердцем

14.01.2022, 23:36, Новости дня
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Спортивный комментатор и блогер Василий Уткин попал в больницу из-за проблем с сердцем, сообщили СМИ.

«Василий Уткин попал в больницу. Спортивный комментатор обратился в московский кардиоцентр из-за проблем с сердцем, сообщают СМИ», – информирует Telegram-канал RT на русском.

По словам источника «Комсомольской правды» в столичном здравоохранении, после осмотра было принято решение положить спортивного комментатора в больницу.



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