К Земле со скоростью 70 000 км/ч летит большой астероид

К нашей планете снова приближается астероид. На этот раз речь идет о небесном теле под названием 7482 (1994 PC1), диаметр которого составляет 1,1 км. Оно крупнее, чем те астероиды, которые подлетали к Земле за последнее время, говорят ученые. Скорость его составляет 70 000 километров в час. Однако беспокоиться не нужно.

Согласно расчетам, астероид пролетит мимо 18 января и продолжит свой путь в космическом пространстве. По данным NASA, минимальное расстояние между нами будет в несколько раз больше, чем от Земли до Луны.

Данный астероид открыл в 1994 году шотландский астроном Роберт Мекнот. С тех пор траекторию его движения отслеживают, считая потенциально опасным для жителей Земли. Подробнее об астероиде можно узнать на сайте NASA.