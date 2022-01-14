«Черные мусорщики» вывозят отходы петербуржцев в леса и Финский залив

Провал Смольным мусорной реформы в Санкт-Петербурге привел к росту спроса на услуги нелегальных сотрудников. Управляющие компании города вынуждены обращаться к «черным мусорщикам», чтобы выполнять свои обязательства перед петербуржцами.

При этом деятельность таких мусорщиков оказывает негативное влияние на экологию, так как они, в отличие от официальных операторов, вывозят отходы на нелегальные полигоны. Располагаться такие полигоны могут где угодно. На видео, опубликованном в Сети, один из «черных мусорщиков» заявил, что отходы вывозятся на Финский залив.

Несанкционированные полигоны также могут располагаться в акватории Невы, петербургских лесах и заповедниках. Для появления стихийной свалки достаточно лишь несколько часов, однако для очистки территории понадобится несколько месяцев или даже лет.

Городская администрация планировала перейти на новую систему работы с отходами, отказавшись от складирования мусора. Однако команда губернатора Александра Беглова не сумела обеспечить городу безболезненный переход к такой системе. В результате горожане столкнулись с образованием мусорных куч, которые с наступлением оттепели начали неприятно пахнуть. Кроме того, заполненные мусором контейнерные площадки превратились в рассадник крыс.