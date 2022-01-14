 

«Черные мусорщики» вывозят отходы петербуржцев в леса и Финский залив

14.01.2022, 23:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Провал Смольным мусорной реформы в Санкт-Петербурге привел к росту спроса на услуги нелегальных сотрудников. Управляющие компании города вынуждены обращаться к «черным мусорщикам», чтобы выполнять свои обязательства перед петербуржцами.

При этом деятельность таких мусорщиков оказывает негативное влияние на экологию, так как они, в отличие от официальных операторов, вывозят отходы на нелегальные полигоны. Располагаться такие полигоны могут где угодно. На видео, опубликованном в Сети, один из «черных мусорщиков» заявил, что отходы вывозятся на Финский залив.

Несанкционированные полигоны также могут располагаться в акватории Невы, петербургских лесах и заповедниках. Для появления стихийной свалки достаточно лишь несколько часов, однако для очистки территории понадобится несколько месяцев или даже лет.

Городская администрация планировала перейти на новую систему работы с отходами, отказавшись от складирования мусора. Однако команда губернатора Александра Беглова не сумела обеспечить городу безболезненный переход к такой системе. В результате горожане столкнулись с образованием мусорных куч, которые с наступлением оттепели начали неприятно пахнуть. Кроме того, заполненные мусором контейнерные площадки превратились в рассадник крыс.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / Большинство украинцев поддерживают сокращение числа нардепов до 300 – опрос

27.12 / Глава CCP Games предлагает платить пенсию геймерам

18.01 / “У нас есть залежи лития. Дальше продолжать?”. Замлавы ОПУ рассказал, чем Украина может быть интересна Илону Маску

11.10 / Кабмин Украины выделил 150 млн грн на диагностику COVID-19

29.06 / “Неосторожное преступление”. Адвокат Ефремова назвал причины, которые могут способствовать смягчению приговора

11.01 / Эффекта от локдауна не будет из-за работающих детсадов и общественного транспорта – эпидемиолог Александрин

01.10 / Собянин назвал условие возврата школьников с каникул

15.12 / Рада отправила на доработку законопроект об усовершенствовании предоставления медпомощи

21.10 / Пэрис Хилтон заявила о насилии над ней в центрах для трудных подростков

04.07 / Новый туристический кластер решили создать на участке 800 га под Анапой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика