 

На рынок выходят планшеты Samsung Galaxy Tab S8 с чипом Snapdragon 8 Gen 1

14.01.2022, 22:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В сети опубликованы рендерные изобраения нового планшета Galaxy Tab S8, который выйдет на рынок под корейским брендом Samsung. На сегодня известно, что в основу конструкции устройства будет положен процессор Snapdragon 8 Gen 1.

По словам экспертов, следует ожидать объема оперативной памяти в 16 Гб. Подтверждение этому мы получим только во время официальной презентации, которую производитель обещает провести в недалеком будущем.

Также эксперты предполагают выбор экранов по размеру. Скорее всего, длина диагонали составит 11, 12,7 или 14,6 дюйма. Судя по всему, частота обновления картинки во всех случаях составит 120 Гц. Возможна поддержка беспроводной связи 5G, хотя производитель, скорее всего, предоставит ее как отдельную опцию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Капля старой вакцины – и коронавирус остановлен? 

04.06 / Послы Евросоюза поддержали запрет на посадки белорусских самолетов в аэропортах ЕС – журналист

15.01 / В NASA заявили о нехватке астронавтов

14.08 / “Все, как ты хотел”. Тина Кароль почтила память покойного мужа в день его рождения

12.07 / Во время ликвидации последствий подтопления в Подмосковье прокопали новое русло реки

06.12 / Independent – «100% поедем в Англию» — несмотря на трагедию в Ла-Манше мигранты стремятся к новой жизни

01.03 / “ДТЭК Энерго” за 2020 год получил 19,1 млрд грн убытка

06.08 / В Совфеде упрекнули США в мании величия в ситуации с «Северным потоком – 2»

17.05 / Медведчук не обжаловал в суде решение по книге о Стусе

16.08 / Сотрудники белорусских государственных СМИ готовы присоединиться к забастовке. Они требуют изменения редакционной политики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика