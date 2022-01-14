На рынок выходят планшеты Samsung Galaxy Tab S8 с чипом Snapdragon 8 Gen 1

В сети опубликованы рендерные изобраения нового планшета Galaxy Tab S8, который выйдет на рынок под корейским брендом Samsung. На сегодня известно, что в основу конструкции устройства будет положен процессор Snapdragon 8 Gen 1.

По словам экспертов, следует ожидать объема оперативной памяти в 16 Гб. Подтверждение этому мы получим только во время официальной презентации, которую производитель обещает провести в недалеком будущем.

Также эксперты предполагают выбор экранов по размеру. Скорее всего, длина диагонали составит 11, 12,7 или 14,6 дюйма. Судя по всему, частота обновления картинки во всех случаях составит 120 Гц. Возможна поддержка беспроводной связи 5G, хотя производитель, скорее всего, предоставит ее как отдельную опцию.