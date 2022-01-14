 

Смартфон Redmi Note 11 в Европе окажется дороже, чем в Китае

14.01.2022, 21:38, Новости дня
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Как оказалось, на европейский и другие западные рынки китайский смартфон Redmi Note 11 приедет со значительно большей ценой. Подорожание производитель объясняет некоторыми изменениями в конструкции.

Напомним, что данную модель мобильного аппарата в Китае представили еще в октябре прошлого года. Однако в основу конструкции была положена система MediaTek Helio G88. Глобальная премьера задержалась настолько, что все уже успели подзабыть о новинке.

И вот производитель объявил о выходе не европейский и другие мировые рынки того же самого устройства, но уже построенного на Qualcomm Snapdragon 680. Цена на территории ЕС составит от 250 до 330 евро в зависимости от уровня версии. Самая дешевая получит 4 Гб оперативной и 64 основной памяти. В Китае аппарат можно купить за полторы сотни.



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