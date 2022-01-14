Ученые отводят еще меньше времени Леднику Судного дня

Повышение уровня воды в Мировом океане сразу на 60 см может стать реальностью в результате разрушения Ледника Судного дня, который расположен в западной части Антарктиды.

Огромные запасы воды, скованные сейчас во льдах, сконцентрированы здесь. Ученые пытаются постоянно контролировать состояние ледника, которые разрушается. Последние исследования представителей университета штата Орегон показывают, что ледник в нынешнем состоянии не сможет протянуть более пяти лет.

Далее должно произойти сползание огромной массы в Мировой океан, что само по себе может вызвать высокую приливную волну. Потом лед, конечно же, растает, добавив в глобальную акваторию огромное количество жидкости.