 

Песков назвал голословными сообщения о якобы готовящейся провокации в Донбассе

14.01.2022, 20:38, Новости дня
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Очередные публикации о якобы готовящейся Россией провокации в Донбассе ничем не подтверждены и носят «голословный характер», сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены», – сообщил он, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие публикации ряда западных СМИ, передает ТАСС.

Напомним, что телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источник в американской администрации сообщил, что Соединенные Штаты, предположительно, располагают информацией о том, что РФ якобы готовит провокацию «под чужим флагом» на востоке Украины. По его данным, США считают, что РФ «заранее развернула группу оперативников» для осуществления скрытной операции на востоке Украины.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что размещение на Украине ударных вооружений и военных баз США и других стран на Азовском море – еще одна красная линия.



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