Москвичка украсила елку предсмертными записками и покончила с собой

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14.01.2022, 20:38, Новости дня
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В Москве женщина украсила новогоднюю елку предсмертными записками, после чего свела счеты с жизнью, специалисты выясняют мотивы ее поступка.

Трагедия произошла на Болотниковской улице в Москве, женщину обнаружили мертвой под окнами дома, в котором она жила, передает РенТВ.

На елке нашли записки, на которых было написано, что никого в случившемся винить не стоит, что она сама виновата, а также еще около 18 записок.

Труп москвички отправили на экспертизу. Специалистам предстоит установить мотив женщины.

Ранее стало известно, что умерший на Новый год сторож все праздники пролежал на складе в Москве.



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