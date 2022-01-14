Москвичка украсила елку предсмертными записками и покончила с собой
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В Москве женщина украсила новогоднюю елку предсмертными записками, после чего свела счеты с жизнью, специалисты выясняют мотивы ее поступка.
Трагедия произошла на Болотниковской улице в Москве, женщину обнаружили мертвой под окнами дома, в котором она жила, передает РенТВ.
На елке нашли записки, на которых было написано, что никого в случившемся винить не стоит, что она сама виновата, а также еще около 18 записок.
Труп москвички отправили на экспертизу. Специалистам предстоит установить мотив женщины.
Ранее стало известно, что умерший на Новый год сторож все праздники пролежал на складе в Москве.
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