 

В США по фильму «Дурак» Быкова решили снять сериал

14.01.2022, 20:38, Новости дня
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Права на экранизацию российской картины «Дурак» режиссера Юрия Быкова купила американская студия Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), она планирует выпустить сериал по ее мотивам.

Американская адаптация пока носит название «Коллапс», его продюсируют Алекс Резник, Лоуренс Бендер и Кевин Келли Браун, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Variety.

С российской стороны над сериалом будет участвовать гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов. Также участие примет гендиректор украинской компании Star Media Владислав Ряшин.

Напомним, фильм «Дурак» вышел в кинотеатры в 2014 году, в ней идет речь о сантехнике Дмитрии Никитине, получающем высшее образование по строительной тематике.

Он решил спасти жизни 800 жителей общежития, которому угрожает крушение, но власти города и сами жильцы выступают против спасения.

В конце декабря стриминговый сервис Netflix выпустил в релиз собственную версию советской картины «Ирония судьбы, или С легким паром!».



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