 

Зеленский и Алиев обсудили создание транспортного коридора между странами

14.01.2022, 19:54, Новости дня
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Президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев в ходе встречи обсудили создание транспортного коридора, объединяющего страны Организации за демократию и экономическое развитие, куда входят Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия.

«Мы будем и дальше совместно работать над рядом перспектив. Среди прочего, это создание транспортного коридора, возможно, в рамках ГУАМ, объединяющего Украину, Азербайджан, Грузию, Молдавию», – цитирует Зеленского ТАСС.

По его словам, страны должны развивать транзитный потенциал, создавать современную инфраструктуру. Для этого нужно начать сотрудничество в сфере международных автомобильных, железнодорожных перевозок и авиации.

Также Зеленский сообщил, что он договорился Алиевым провести заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В Киеве и ранее заявляли, что заинтересованы в транспортном потенциале сотрудничества между странами. Речь шла об активизации транзита грузов по маршруту Европа – Кавказ – Азия с использованием железнодорожного и морского транспорта.

Отметим, что нынешний визит Алиева на Украину стал первым после избрания Зеленского президентом. 



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