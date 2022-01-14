 

Песков рассказал об отсутствии предложений о саммите РФ – США – Украина

14.01.2022, 19:54, Новости дня
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Предложений о саммите РФ – США – Украина от американской стороны не поступало, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Пока ничего не поступало», – ответил Песков РИА «Новости» на вопрос о том, поступили ли уже предложения от американской стороны о проведении такого саммита.

Ранее сообщалось, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский предложил Джо Байдену провести трехсторонний виртуальный саммит с участием президентов России, США и Украины.

Отмечалось, что украинская сторона ждет ответ от российской, а американские партнеры якобы высказали глубокий интерес. 



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