 

Путин назначил главу российской делегации в ТКГ Грызлова послом в Беларуси

14.01.2022, 19:32, Новости дня
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Соответствующий указ был подписан 14 января и опубликован на официальном портале правовой информации. 

Перед назначением Грызлова Путин уволил с должности главы российского диппредставительства Евгения Лукьянова. Он возглавлял посольство РФ в Беларуси с марта 2021 года.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин назначил Грызлова представителем РФ в трехсторонней контактной группе в декабре 2015 года. Грызлов с 2002 года – председатель высшего совета партии “Единая Россия”. Также он занимал должность министра внутренних дел РФ (с 2001-го по 2003 год) и главы российской Госдумы (с 2003-го по 2011 год).

По информации “Коммерсанта”, Грызлов будет совмещать работу в посольстве и в ТКГ.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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