Администрация Беглова закрывает глаза на острые проблемы в социальной сфере Петербурга

В четверг, 13 января, в Телеграм-канале Смольного появилось сообщение о том, что председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и вице-губернатор Олег Эргашев посетили социальный детский приют «Транзит». Они ознакомились с условиями жизни детей и подарили подарки.

По мнению общественности, данные показательные визиты наносят только с одной целью – прикрыть существующие проблемы и вовсе не обращать на них внимания.

Команда губернатора Александра Беглова красочно описывает счастливые лица детей, рассказывает о приюте «Транзит», о том, что там проходят реабилитацию до 300 несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет. Детям помогают восстановить документы и найти связь с родственниками, создают возможности для получения базы в области образования и медпомощи, необходимой за стенами интерната.

Смольный уделяет внимание мелким моментам, кричит об имидже приюта, говорит о его международном характере, но при этом забывает о самом главном.

Губернатор в своих речах забывает о системном характере насильственных действий, которым подвергаются сироты в Петербурге.

Так, в мае 2020 года фотограф Александр Брыков был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанника Центра содействия семейному воспитанию № 8, который в настоящее время является детским домом № 10. На совести Брыкова также около 300 случаев привлечения детей к фотосессиям разного характера.

Помимо данного инцидента, зафиксированы случаи, когда директор школы-интерната и бывшие воспитанники стали участниками насильственных действий.

Так бывший директор школы № 565 Кировского района (а к моменту задержания — методист) Станислав Виноградов, бывший замдиректора детского дома № 10 Михаил Елин (ставший потом старшим воспитателем), бывшие подопечные этих педагогов Павел Прикащиков, Кирилл Покалюк и Андрей Соловьев обвинялись в насильственных действиях сексуального характера по ст. 132 УК РФ.

Помимо недостаточного внимания Смольного к вопросу защиты прав несовершеннолетних, в СМИ обсуждается политика Беглова по «улучшению» демографической политики, о важности которой постоянно напоминают на федеральном уровне.

Так супругов из Санкт-Петербурга не хотели ставить на учет как нуждающихся в жилье после рождения второго ребенка. Администрация Выборгского района считала действия пары корыстными и неправомерными. По их мнению, супруги намеренно родили второго ребенка с целью получения квартиры. Разрешить ситуацию помогла широкая огласка и вмешательство бывшего омбудсмена Александра Шишлова.

К несчастью, жителей Северной столицы, местные власти не беспокоят социальные проблемы, а если внимание и уделяется, то лишь благодаря общественному резонансу.