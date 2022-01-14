 

Администрация Беглова закрывает глаза на острые проблемы в социальной сфере Петербурга

14.01.2022, 18:39, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В четверг, 13 января, в Телеграм-канале Смольного появилось сообщение о том, что председатель Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский и вице-губернатор Олег Эргашев посетили социальный детский приют «Транзит». Они ознакомились с условиями жизни детей и подарили подарки.

По мнению общественности, данные показательные визиты наносят только с одной целью – прикрыть существующие проблемы и вовсе не обращать на них внимания.

Команда губернатора Александра Беглова красочно описывает счастливые лица детей, рассказывает о приюте «Транзит», о том, что там проходят реабилитацию до 300 несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет. Детям помогают восстановить документы и найти связь с родственниками, создают возможности для получения базы в области образования и медпомощи, необходимой за стенами интерната.

Смольный уделяет внимание мелким моментам, кричит об имидже приюта, говорит о его международном характере, но при этом забывает о самом главном.

Губернатор в своих речах забывает о системном характере насильственных действий, которым подвергаются сироты в Петербурге.

Так, в мае 2020 года фотограф Александр Брыков был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанника Центра содействия семейному воспитанию № 8, который в настоящее время является детским домом № 10. На совести Брыкова также около 300 случаев привлечения детей к фотосессиям разного характера.

Помимо данного инцидента, зафиксированы случаи, когда директор школы-интерната и бывшие воспитанники стали участниками насильственных действий.

Так бывший директор школы № 565 Кировского района (а к моменту задержания — методист) Станислав Виноградов, бывший замдиректора детского дома № 10 Михаил Елин (ставший потом старшим воспитателем), бывшие подопечные этих педагогов Павел Прикащиков, Кирилл Покалюк и Андрей Соловьев обвинялись в насильственных действиях сексуального характера по ст. 132 УК РФ.

Помимо недостаточного внимания Смольного к вопросу защиты прав несовершеннолетних, в СМИ обсуждается политика Беглова по «улучшению» демографической политики, о важности которой постоянно напоминают на федеральном уровне.

Так супругов из Санкт-Петербурга не хотели ставить на учет как нуждающихся в жилье после рождения второго ребенка. Администрация Выборгского района считала действия пары корыстными и неправомерными. По их мнению, супруги намеренно родили второго ребенка с целью получения квартиры. Разрешить ситуацию помогла широкая огласка и вмешательство бывшего омбудсмена Александра Шишлова.

К несчастью, жителей Северной столицы, местные власти не беспокоят социальные проблемы, а если внимание и уделяется, то лишь благодаря общественному резонансу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Предполагаемый террорист в Химках превратил гараж в схрон боеприпасов

23.08 / Разумков сообщил, что письмо Кравчука о пересмотре постановления о местных выборах поступило в Раду

11.02 / Боррель: Если бы мне надо было выбрать одну важнейшую реформу для Украины, я бы назвал судебную

16.04 / Образовательный центр «Сириус» проведет пригласительный этап олимпиады в онлайн-формате

18.05 / В Microsoft Teams появились бесплатные видеозвонки

25.12 / МС-21 с крылом из российских материалов выполнил первый полет

20.10 / Макфол увидел в истории о коррупции Байденов происки российской разведки

31.08 / Эйдман: В России национальная катастрофа с COVID-19. Западные вакцины изменили бы ситуацию, но власти из-за шовинизма и корысти их не закупают

22.08 / Усмирение оппозиции и распространение идей — NYT о том, как «Талибан» превратил соцсети в инструмент пропаганды

23.12 / Обломки корабля «Прогресс М-УМ» упали в Тихий океан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика