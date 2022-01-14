Киев предложил провести трехсторонний виртуальный саммит РФ – США – Украина

Украинские власти выступили за проведение трехстороннего виртуального саммита с участием России, США и Украины, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мы считаем, что можно было бы проработать трехстороннюю встречу, может быть, видеоконференци», – сказал Ермак на мероприятии в «Атлантическом совете», передает РИА «Новости».

По его словам, у американских коллег предложение вызвало глубокий интерес, сейчас Киев ждет реакцию с российской стороны.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников обсудили «неспровоцированное наращивание Россией» сил «на Украине и вокруг нее».

Остин «подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины», в том числе «усилия по наращиванию потенциала» украинских войск «путем предоставления военной помощи».