 

Киев предложил провести трехсторонний виртуальный саммит РФ – США – Украина

14.01.2022, 17:40, Новости дня
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Украинские власти выступили за проведение трехстороннего виртуального саммита с участием России, США и Украины, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мы считаем, что можно было бы проработать трехстороннюю встречу, может быть, видеоконференци», – сказал Ермак на мероприятии в «Атлантическом совете», передает РИА «Новости».

По его словам, у американских коллег предложение вызвало глубокий интерес, сейчас Киев ждет реакцию с российской стороны.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников обсудили «неспровоцированное наращивание Россией» сил «на Украине и вокруг нее».

Остин «подтвердил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины», в том числе «усилия по наращиванию потенциала» украинских войск «путем предоставления военной помощи».



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