Правительственная комиссия одобрила поправки об индексации пенсий в 2022 году

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект поправок об индексации пенсии в 2022 году на 8,6%, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

«Сегодня одобрен проект поправок в рамках исполнения поручения президента РФ о проведении индексации пенсии в 2022 году на 8,6%», – передает его слова ТАСС.

Жуков добавил, что после индексации средний размер страховой пенсии по старости в этом году составит 18 984 рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил в ближайшее время проиндексировать пенсии на 8,6%, чтобы они были выше инфляции. Совет Федерации пообещал оперативно рассмотреть и принять закон об индексации пенсий.

Также Минтруд объявил об индексации маткапитала и ряда пособий.