Блогеры возмутились поведением посадившего за руль двухлетнего сына Тимати

Поступок рэпера Тимура Юнусова (Тимати), усадившего на колени малолетнего сына за руль Hummer возмутил российских блогеров, они назвали такое поведение «опасным идиотизмом».

«Опасный идиотизм. Таких вот горе-папаш надо как-то вразумлять. Может быть, даже и сажать. Как и тех, что несутся с ребенком на одном электросамокате по Москве в дождь», – написал автор Telegram-канала «Небожена».

Автор канала «Только никому» обратил внимание, что автомобиль едет на средней скорости, и никто не пристегнут ремнем безопасности. «Сердце сжимается, когда рядом проезжает фура», – добавил он.

Поездка происходила в Колумбии, указывает Пятый канал. Рэпер опубликовал этот ролик в соцсетях, и подписчики музыканта призвали дождаться совершеннолетия ребенка перед его посадкой за руль. Часть из них призвала оштрафовать Юнусова.

Ранее депутат городского совета Гатчинского района Ленобласти Светлана Малашкова посадила 10-летнего сына за руль автомобиля. Ее оштрафовали на 3 тыс. рублей.