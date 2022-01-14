 

Блогеры возмутились поведением посадившего за руль двухлетнего сына Тимати

14.01.2022, 15:54, Новости дня
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Поступок рэпера Тимура Юнусова (Тимати), усадившего на колени малолетнего сына за руль Hummer возмутил российских блогеров, они назвали такое поведение «опасным идиотизмом».

«Опасный идиотизм. Таких вот горе-папаш надо как-то вразумлять. Может быть, даже и сажать. Как и тех, что несутся с ребенком на одном электросамокате по Москве в дождь», – написал автор Telegram-канала «Небожена».

Автор канала «Только никому» обратил внимание, что автомобиль едет на средней скорости, и никто не пристегнут ремнем безопасности. «Сердце сжимается, когда рядом проезжает фура», – добавил он.

Поездка происходила в Колумбии, указывает Пятый канал. Рэпер опубликовал этот ролик в соцсетях, и подписчики музыканта призвали дождаться совершеннолетия ребенка перед его посадкой за руль. Часть из них призвала оштрафовать Юнусова.

Ранее депутат городского совета Гатчинского района Ленобласти Светлана Малашкова посадила 10-летнего сына за руль автомобиля. Ее оштрафовали на 3 тыс. рублей.



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