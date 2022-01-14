 

В Эстонии поддержали провокации НАТО в адрес России

14.01.2022, 15:54, Новости дня
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Главком сил обороны Эстонии генерал-лейтенант Мартин Херем заявил, что раз РФ становится «все более агрессивной», то значит НАТО на правильном пути.

Он заявил, надо и дальше «сохранять сильный оборонительный потенциал», а это означает и дальше провоцировать Москву и угрожать российской безопасной, передает Baltnews в Telegram.

«НАТО продолжает корректировать свои планы, модернизировать войска и структуру управления для обеспечения готовности. Нарастающая агрессивность РФ является очередным подтверждением тому, что мы на верном пути», –добавил Херем.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала решение не пригласить Таллин на переговоры РФ и США в Женеве, а также заявила, что предложения Москвы по гарантиям безопасности «возмутительны».



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