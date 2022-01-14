 

В ГБР ответили, планируют ли доставлять Порошенко из аэропорта в суд принудительно

14.01.2022, 15:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян заявила 14 января на брифинге, который транслировали на канале бюро YouTube.

Сапьян спросили, будут ли Порошенко доставлять в суд из аэропорта принудительно. 

“Это очень актуальный вопрос. Сторона обвинения будет делать все необходимое, но согласно требованиям Уголовного процессуального кодекса. ГБР, конечно, надеется, что Петр Порошенко – ответственный политик, ответственный гражданин и выполнит все процессуальные обязательства и самостоятельно прибудет на заседание суда”, – ответила она. 

Контекст:

20 декабря 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014–2015 годах. Его адвокат говорил, что подозрение “засунули в щель калитки”. За три дня до этого Порошенко пытались вручить повестку о вызове в Государственное бюро расследований по данному делу, но он сел в автомобиль и уехал, а позднее в тот же день улетел из Украины.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных, политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

Порошенко обещал вернуться в Украину 17 января утром – рейсовым самолетом из Варшавы в Киев. Адвокат Игорь Головань заявил 12 января, что Печерский районный суд Киева разрешил задержать Порошенко с целью доставить его на заседание суда.  По информации экс-нардепа Игоря Мосийчука, Государственная пограничная служба готовится к задержанию Порошенко в аэропорту.

Следствие рассчитывает, что суд изберет Порошенко меру пресечения 17 января, о какой именно просила сторона обвинения – официально не сообщается. “Украинская правда” писала, что в Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте Порошенко, “Укринформ” сообщал, что речь идет о залоге в размере 1 млрд грн. 

В рамках этого же дела о подозрении сообщили нардепу, лидеру политсовета партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Виктору Медведчуку (он находится под домашним арестом), бывшему министру энергетики и угольной промышленности Украины Владимиру Демчишину (по информации ГПСУ, его нет в Украине, суд разрешил арест экс-чиновника) и бизнесмену Сергею Кузяре (он находился под стражей, но 12 января суд изменил меру пресечения на домашний арест и он покинул СИЗО).


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Bloomberg – РФ начала укреплять свою базу у афганской границы на фоне «поспешного» ухода США

21.07 / Великобритания официально объявила Россию «угрозой» и приоритетом в сфере безопасности

14.12 / Ученые рассказали, возможна ли добыча кислорода на Марсе и Луне

10.09 / Ford Motor прекратит выпуск машин в Индии

15.05 / Ястремская заявила, что запрещенные вещества в ее организм попали после секса

06.12 / Офис президента рассчитывает до конца года сделать в Украине 30 млн прививок от коронавируса

09.12 / В США представили новую систему отслеживания астероидов

02.02 / Audi назвала рублевые цены RS 6 Avant и RS 7 Sportback

03.07 / Козак прилетел в Берлин для обсуждения ситуации в Донбассе

21.10 / Путин оценил решение Байдена о выводе войск из Афганистана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика