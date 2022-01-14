Лавров объяснил смысл военно-технического ответа РФ на угрозы безопасности

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пояснил, что РФ подразумевает под военно-техническими мерами, которые могут использоваться как ответ в случае реальной угрозы безопасности, развертывание военной техники.

«Военно-технические меры – это меры по развертыванию военной техники, это очевидно. И мы, когда принимаем решения о том или ином шаге, всегда понимаем, что мы имеем в виду и к чему мы готовимся», – передает его слова ТАСС.

Лавров добавил, что ранее прошли учения на западе РФ. «Сейчас объявлена внезапная проверка на восточном рубеже нашей страны. Это наши дела, наши решения. И, конечно, когда у наших границ идет скопление техники военной силы – причем не тех стран, на территории которых это все скапливается, а американцы десятками тысяч перебрасывают своих военнослужащих, британцы – сотни, тысячи единиц военной техники. Конечно, мы должны понимать, что эта техника собирается делать в Прибалтике, Польше, в других странах, которые напрямую могут решать проблемы на территории Российской Федерации определенными видами вооружения», – сказал он.

Глава МИД призвал не искать здесь «какой-то скрытый смысл». «Мы всегда только реагируем на угрозы, которые создаются для безопасности Российской Федерации», – добавил он.

Напомним, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что концентрация войск РФ у границы с Украиной может привести к конфликту.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что НАТО не может диктовать Москве, «как и куда» ей перемещать вооруженные силы на своей территории.

Лавров заявил, что требования США об «уходе в казарму» российских войск неприемлемы, Москва не готова даже обсуждать их. Он указал, что Запад зарвался, требуя от РФ «направлять в казармы» войска на ее территории, при этом сами западные страны создают военные базы в Прибалтике и странах Северной Европы, а также на Черном и Азовском морях, сообщил глава МИД Сергей Лавров.