 

Лавров объяснил смысл военно-технического ответа РФ на угрозы безопасности

14.01.2022, 15:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пояснил, что РФ подразумевает под военно-техническими мерами, которые могут использоваться как ответ в случае реальной угрозы безопасности, развертывание военной техники.

«Военно-технические меры – это меры по развертыванию военной техники, это очевидно. И мы, когда принимаем решения о том или ином шаге, всегда понимаем, что мы имеем в виду и к чему мы готовимся», – передает его слова ТАСС.

Лавров добавил, что ранее прошли учения на западе РФ. «Сейчас объявлена внезапная проверка на восточном рубеже нашей страны. Это наши дела, наши решения. И, конечно, когда у наших границ идет скопление техники военной силы – причем не тех стран, на территории которых это все скапливается, а американцы десятками тысяч перебрасывают своих военнослужащих, британцы – сотни, тысячи единиц военной техники. Конечно, мы должны понимать, что эта техника собирается делать в Прибалтике, Польше, в других странах, которые напрямую могут решать проблемы на территории Российской Федерации определенными видами вооружения», – сказал он.

Глава МИД призвал не искать здесь «какой-то скрытый смысл». «Мы всегда только реагируем на угрозы, которые создаются для безопасности Российской Федерации», – добавил он.

Напомним, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что концентрация войск РФ у границы с Украиной может привести к конфликту.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что НАТО не может диктовать Москве, «как и куда» ей перемещать вооруженные силы на своей территории.

Лавров заявил, что требования США об «уходе в казарму» российских войск неприемлемы, Москва не готова даже обсуждать их. Он указал, что Запад зарвался, требуя от РФ «направлять в казармы» войска на ее территории, при этом сами западные страны создают военные базы в Прибалтике и странах Северной Европы, а также на Черном и Азовском морях, сообщил глава МИД Сергей Лавров.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / В Кремле не нашли повода реагировать на фейки NYT и AP

14.06 / НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма

29.09 / Разгром в Мюнхене. “Динамо” уступило “Баварии” в Лиге чемпионов

08.12 / «Единая Россия» пообещала расширять грантовую поддержку для ученых

27.11 / France 24 – ревакцинация, маски и ПЦР через сутки — во Франции вновь ужесточают ограничения

25.12 / Детскую больницу в Риге раскритиковали из-за русского языка

07.08 / Панин похвастался видом на жительство в Испании

29.08 / Военные из РФ победили в конкурсе «Безопасная среда» на АрМИ-2020

25.03 / Guardian – брексит ударил по экспорту продуктов питания и напитков из Великобритании в ЕС

10.05 / Обвиняемого в шпионаже россиянина приговорили к трем годам тюрьмы в Дании

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика