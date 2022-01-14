Дело Джоковича решили передать в Федеральный суд Австралии

Дело о сербском теннисисте Новаке Джоковиче, чья виза аннулирована в Австралии, передадут в Федеральный суд этой страны, сообщают местные СМИ.

Джокович не будет задержан или депортирован до беседы в субботу с представителями иммиграционных властей, заявили на заседании суда, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал ABC.

После этого он может быть задержан, и может начать общаться с адвокатами.

Пока вопрос о визе не будет решен, Джоковича не вышлют из Австралии.

Ранее сообщалось, что австралийский министр по вопросам иммиграции Алекс Хоук принял решение о повторном аннулировании визы Джоковича.

Напомним, пограничная служба Австралии сообщила об аннулировании визы Джоковича. Позднее адвокаты сербского теннисиста подали апелляцию в федеральный суд на это решение. СМИ сообщили, что Джокович был размещен в отеле в Мельбурне, где содержатся не менее 46 беженцев. Позже журналистка Ксения Павлович МакЭтир со ссылкой на отца Джоковича сообщила, что правительство Австралии приняло решение арестовать теннисиста.

Джокович приехал в Австралию на чемпионат Australian Open, который начнется 17 января. В Сети появился результат ПЦР-теста теннисиста: 16 декабря он был положительным. Как отмечается, спортсмен перенес болезнь легко, 22 декабря он уже не был инфицирован COVID-19 и отказался прививаться. По мнению властей страны, перенесенная недавно болезнь не является причиной для отказа от прививки.