 

В госбюро расследований Украины заявили о перекрестном допросе Порошенко и Медведчука

14.01.2022, 15:10, Новости дня
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Следователи Государственного бюро расследований могут провести перекрестный допрос экс-президента Украины Петра Порошенко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, сообщила 14 января советник по вопросам коммуникации госбюро расследований Татьяна Сапьян.

Допрос будет касаться дела о поставках угля из Донбасса.

«Соответственно, если будет соответствующая база и необходимость, то следователи сделают соответствующие действия и пригласят на перекрестный допрос двух упомянутых лиц», – сказала Сапьян на брифинге, комментируя вопрос о возможности проведения перекрестного допроса, передает РИА «Новости». 

Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.

Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.

Порошенко 18 декабря прошлого года отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.

Против Медведчука открыты два уголовных дела – так называемое газовое о событиях 2014–2020 годов и угольное о событиях 2014–2015 годов.

Первое дело касается якобы незаконной перерегистрации в Крыму украинского газового месторождения, в рамках него в мае Медведчуку предъявлено обвинение по статьям «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны».

По второму делу следствие рассматривает его якобы причастность к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса на сумму более 200 млн гривен (около 7,6 млн долларов). По нему Медведчуку вменяют нарушение статей «Государственная измена» и «Содействие деятельности террористических организаций».

Политик находится под круглосуточным домашним арестом.

Владимир Зеленский на основании решения Совета нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля ввел санкции против Медведчука и его супруги. Они коснулись всего имущества пары, речь идет о запрете распоряжаться активами и отчуждать их. Решение было обжаловано в Верховном суде. 



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