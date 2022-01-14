Wellboy резко состарился на старый Новый год и потроллил мэра Кличко

“А что если на самом деле на улице 2222 год?” – написал он, упомянув знаменитую уже оговорку мэра Киева Виталия Кличко во время выступления на одном из мероприятий.

Накануне нового 2022 года Кличко предложил его встречать с хорошим настроением, но перепрыгнул на два столетия вперед.

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Публикация от Антон Вельбои * | WELLBOY * (@a.wellboy)

Контекст:

Wellboy (Антон Вельбой) родился в селе Грунь Сумской области. Он стал известен после участия в шоу “Х-фактор” на СТБ, в финале которого разделил третье место с певицей Марией Стопник.

25 июня 2021 года певец презентовал клип на песню “Гуси”, которая сделала его знаменитым. Ролик является первым результатом сотрудничества Wellboy с продюсером, экс-лидером группы “Грибы”, фронтменом проекта Youra Юрием Бардашем.

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