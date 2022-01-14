Первые фото новинки Jetta VS5 выложили в сеть

Опубликованы фотографии нового кроссовера Jetta VS5, который будет доступен на китайском рынке.

Предполагается, что автомобиль получит более агрессивную внешность, которая проявляется в форме головной оптики, бамперах и решетке радиатора. Также кроссовер Jetta VS5 получил светодиодные полосы над ходовыми огнями. Что касается изменений задней части, то здесь применили светоотражающие элементы и новые фонари. Наиболее приближенным аналогом на российском рынке является модель Skoda Karoq.

Кроме того, производителем применена новая мультимедийная система с крупным дисплеем. Под капотом используется 1,4-литровый бензиновый двигатель с мощностью 150 л.с. В продажу выпустят с передним приводом, а также в разных комплектациях применят автоматическую или механическую коробку передач.