 

Первые фото новинки Jetta VS5 выложили в сеть

14.01.2022, 14:14, Новости дня
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Опубликованы фотографии нового кроссовера Jetta VS5, который будет доступен на китайском рынке.

Предполагается, что автомобиль получит более агрессивную внешность, которая проявляется в форме головной оптики, бамперах и решетке радиатора. Также кроссовер Jetta VS5 получил светодиодные полосы над ходовыми огнями. Что касается изменений задней части, то здесь применили светоотражающие элементы и новые фонари. Наиболее приближенным аналогом на российском рынке является модель Skoda Karoq.

Кроме того, производителем применена новая мультимедийная система с крупным дисплеем. Под капотом используется 1,4-литровый бензиновый двигатель с мощностью 150 л.с. В продажу выпустят с передним приводом, а также в разных комплектациях применят автоматическую или механическую коробку передач.



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