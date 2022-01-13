В Казахстане начали расследование дела о попытке захвата власти экс-главой КНБ

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана начал расследование в отношении бывшего председателя КНБ Карима Масимова по фактам действий, направленных на насильственный захват власти.

«В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий», – информирует пресс-служба КНБ, передает РИА «Новости».

По подозрению в госизмене в Казахстане задержаны бывшие заместители председателя Комитета национальной безопасности – начальник Службы спецназначения «А» Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин.

Ранее спецслужбы Казахстана задержали бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене.

Напомним, начавшиеся в Казахстане из-за резкого роста цен на газ акции протеста переросли в массовые беспорядки и погромы, в ходе которых погибли 18 сотрудников силовых ведомств республики, еще 748 пострадали. В ряде областей, в том числе в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, были перекрыты железные и автомобильные дороги.

Самая сложная обстановка сложилась в Алма-Ате, где были захвачены и разгромлены несколько помещений госвласти, финансовых организаций и телекомпаний, а также объектов торговли. На окраинах города мародеры грабили магазины. Кроме того, в Алма-Ате участники беспорядков захватили и разгромили международный аэропорт. В городе началась антитеррористическая спецоперация, позже власти сообщили об освобождении аэропорта.